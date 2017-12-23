Japonya'da bisikletli polis Lamborghini'yi yakalayıp ceza kesti

Japonya'da kaydedilen görüntülerde, dönmemesi gereken bir yerden dönerek kural ihlali yapan bir Lamborghini gören Japon polisi, bisikletiyle aracı takip ederek durduruyor. Şoföre kenara çekmesini söyledikten sonra güler yüzüyle de cezasını yazıyor.
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