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Japonya'da bisikletli polis Lamborghini'yi yakalayıp ceza kesti

İLGİNÇ HABERLER | 23.12.2017 11:02 | Son Güncelleme 15 saat önce

Japonya'da kaydedilen görüntülerde, dönmemesi gereken bir yerden dönerek kural ihlali yapan bir Lamborghini gören Japon polisi, bisikletiyle aracı takip ederek durduruyor. Şoföre kenara çekmesini söyledikten sonra güler yüzüyle de cezasını yazıyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Japonya Lamborghini

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