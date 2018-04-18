Kadıköy barlar sokağında çıkan bıçaklı kavga kamerada

Kadıköy 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Kadife sokakta cumartesi günü saat 02.55 sıralarında bıçaklı kavga çıktı. İddiaya göre, kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanına gelen kişi, dışarıda bekleyen iki şahısla tartıştı. Tartışmanın ardından genç, kız arkadaşıyla birlikte mekandan uzaklaşmaya başladı. Fakat gencin tartıştığı iki kişi peşlerini bırakmadı. Bu sırada yolda bekleyen bir şahıs gençlerin takip edildiğini fark edince onları bir dükkana yönlendirdi.
Bu kez de gençleri yönlendiren kişi ve yanındaki arkadaşları arkadan gelen bıçaklı saldırganın hedefi oldu. Bıçaklı saldırganlar, gençlere yardım eden Y.E.K, A.T.C ve M.O.K'yi yaraladı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Y.E.K ve A.T.C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polisin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan bıçaklı kavga saniye saniye kameralara yansıdı. (İHA)
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