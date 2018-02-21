Kadıköy'de faciadan dönülen anlar kamerada

Kadıköy Fenerbahçe'de bir binanın yıkım çalışması sırasında faciadan dönüldü. Yıkım esnasında beton blok yola düştü.Bu sırada bir otomobil sürücüsü yaptığı manevrayla son anda beton yığınının altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde inşaat yıkımı sırasında beton bloğun bir bölümü yola düşüyor. O sırada yoldan geçen bir sürücü de ani bir hareket yaparak beton bloğun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. (İHA)