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Kadıköy'de faciadan dönülen anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 13:31 | Son Güncelleme

Kadıköy'de yıkım çalışmaları sırasında beton blok yola düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobil sürücüsü yaptığı manevrayla beton yığınının altında kalmaktan son anda kurtulurken, faciadan dönülen anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Fenerbahçe'de bir binanın yıkım çalışması sırasında faciadan dönüldü. Yıkım esnasında beton blok yola düştü.Bu sırada bir otomobil sürücüsü yaptığı manevrayla son anda beton yığınının altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde inşaat yıkımı sırasında beton bloğun bir bölümü yola düşüyor. O sırada yoldan geçen bir sürücü de ani bir hareket yaparak beton bloğun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy yıkım facia

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