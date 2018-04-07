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Kadıköy’de hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı arasında arbede kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 07.04.2018 10:39 | Son Güncelleme

Kadıköy Cuma Pazarında civciv satışı yapan kişiyle bir hayvensever arasında arbede yaşandı. Civcivlerin satılmasına tepki gösteren hayvansever kadınla civciv satıcısı arasında yaşanan arbede çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Olay Kadıköy Cuma Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pazarda civciv satıldığını gören bir hayvansever kadın, satıcıya tepki gösterdi. Satıcının hayvansever kadına karşılık vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede küfürlerin edildiği tartışmaya çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu sırada satıcının kadın hayvanseveri iteklemesiyle kısa süreli arbede yaşandı.

Yaşanan arbede diğer pazarcıların ve alışverişe gelenlerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan tartışma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde civciv satıcısı ile hayvanseverin şiddetli şekilde tartıştığı ve satıcının kadını iteklediği görülüyor. Sık sık küfürlerin edildiği tartışmada satıcının ‘uyuşturucu mu satalım ne satalım’ şeklinde kendini savunmaya çalıştığı kameralara yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pazar Civciv kadın kadıköy

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
niye civciv satıyor söylim mi ! satamazsa aç kalacak aç sizin gibi zengin değil bu halk . ekonomi buhrandan bıktı herkez . ülkenin neredeyse tamamı bankalara borçlu . eğer satmak zorunda olmasaydı sakin bir dille neden sattığını ve neden satılabilir olduğunu güzelce medenice açıkları emin olun . sadece birisi sizin ekmek teknenize laf söylerse sinirlenir insan bu kadar .
adam hırsızlık yapmıyor, dilencilik yapmıyor pazarda durmuş civciv satıp ekmek parasını çıkarıyor.. ne var bunda ....
gunahi boynuna..akina ilk gelen uyusturucumu??
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