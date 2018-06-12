Kadın dilenci şaşkına çevirdi

İran'da kaydedilidiği bilgisi verilen bir görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi. Yol kenarında dilenen çarşaflı kadından şüphelenen kişiler önceden planlayarak herkesi şaşırtan bir şey yaptı.
Bir kişi o anları videoya kaydederken, iki adam da şüphelendikleri dilencinin çarşafını çıkardı. Ancak süphelerinde yanılmadılar ve dilenci erkek çıktı. işte o ilginç görüntü.
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