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Kadın dilenci şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü herkesi hayrete düşürdü. Yol kenarında dilenen çarşaflı bir kadının yanına gelen kişiler şüphelendikleri dilencinin çarşafını çıkardılar. Şok anlar saniye saniye amatör kameraya kaydedildi.

İran'da kaydedilidiği bilgisi verilen bir görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi. Yol kenarında dilenen çarşaflı kadından şüphelenen kişiler önceden planlayarak herkesi şaşırtan bir şey yaptı.

Bir kişi o anları videoya kaydederken, iki adam da şüphelendikleri dilencinin çarşafını çıkardı. Ancak süphelerinde yanılmadılar ve dilenci erkek çıktı. işte o ilginç görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
dilenci İRAN çarşaf

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