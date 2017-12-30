HABER

Kadın-erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar

İLGİNÇ HABERLER | 30.12.2017 12:56 | Son Güncelleme 3 saat önce

Çeçen Kadiri zikirlerinin yeni bir videosu ortaya çıktı... Türkiye’deki tarikatlara ait zikir görüntülerinde kadın erkek birlikte zikir çekmesine kamuoyu alışık değil. Bu görüntülerde ise kadın ve erkek cemaat birlikte zikir çekerken görülüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya zikir kadın erkek zikir

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 24 yorum
Kadın erkek birlikte sccınca bişey olmuyor medeniyet oluyor ya bu mu battı size soysuzlar
fakat ritm ve vokal çok uyumlu tam kızılderili savaş dansları gibi
BENCE BU ZİKİR DEĞİL SOFRA BAŞINDA EĞLENCE YAPIYORLAR KİM BUNA ZİKİR DİYOR...
kızlı erkekli zikir :) eski kabile dansı eşliğinde haha
bu diskoya damsız giriliyormu.
İrtica aldı başını gidiyor duyurulur
TAM MANYAK BUNLAR..AKEPELİLER SEVER BUNLARI
Vay zındıklar sizi.
Hükümetin fetodan boşalan kurumlara yerleştirebileceği yegane değer bunlar. Zaman kaybetmeden bi KHK çıkartılıp önleri açılmalı :)
zikir canebı Allahı anmak bağlılığını tüm kalbinle ifade etmek duadır Ancak bu ne bence zikir değil bir eğlence
Zikirle ne alakası var bayağı rap yapıyorlar
allah akıl fikir versin bunların allaha inancı kalmamış tövbe estafurullah
dünyadaki ikinci pislik millet çeçenlerdir..Türk değillerdir, Türk şemsiyesi altına gizlenen ipsiz sapsızlardır..
hangi türkiye bu olayı konuşuyor? gerizekalı mısınız siz???
kafayı yemiş manyaklar tam tam dansı yapıyorlar yada yediklerini eritiyorlar kesinlikle zikir deyil
TDK: Bir tarikata bağlı olanların Tanrı'nın adını art arda söylemesi "Zikir çekmek." Hangi Esmaül Hüsna geçiyor bu ritmik danslarda. Her cemaate islami kılıf bulmayın artık.
Hz. Peygamber Allah'ı bu şekilde mi zikretmiş? Yazıklar olsun size. Dinde sonradan çıkan her şey bidattir. Siz Allah'ı değil, şeyhlerinizi ilah edinmişsiniz. Türbelerden ya da şeyhlerinden medet umarak Allah'a şirk koşan, Allah'la beraber başka ilahlar edinen bütün tasavvuf ehlinden uzak durun. Bunların namazı sizi aldatmasın. Bunlar, bütün gücün Allah'ta olduğuna bir türlü inanmazlar. Allah'a ulaşabilmek için Mekkeli müşrikler gibi aracılar koyarlar. Kuran'ın değil, menkıbelerin yolundan giderler ve bunları din diye size sunarlar. Bunlar Hak yoldan ayrılarak dinlerini parça parça etmişlerdir.
alın size dindar toplum pislikler
ortaya karışık birşey olmuş. hani haremlik selamlık?
tarikatlar müritlerine "bir arada olunca birbirinize sulanmayın" demesi gerekirken"siz bir arada olunca sulanın.o yüzden ayrı durun" diye vaaz veriyorlar....
Böyle bir zikir yok bu başka bişey bence çarpıtma haber kendi düşüncem.
Önce mum söndürüyorlar
Mum söndürmece oynuyorlar
bu zikir degil geri zekalılar, insanların yöresel dans gibi bişey. dini karalamak adına her türlü fırsatı değerlendiriyorsunuz.
Diğer Haberler
Polis ve şüpheli arasındaki akılalmaz kovalamaca! Nehire uçtu

Polis ve şüpheli arasındaki akılalmaz kovalamaca! Nehire uçtu

Kurallara uymayan yaşlı kadın canından oldu

Kurallara uymayan yaşlı kadın canından oldu

Esenler’de vatandaşlar hırsızı yakaladı suçunu itiraf ettirdi

Esenler’de vatandaşlar hırsızı yakaladı suçunu itiraf ettirdi

Pantolon silkeleyen kadın sosyal medyada rekor kırıyor

Pantolon silkeleyen kadın sosyal medyada rekor kırıyor

Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı

Yaramaz kedinin x-ray cihazı ile imtihanı

İnşaat işçisinin ölümle dansı kamerada

İnşaat işçisinin ölümle dansı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.