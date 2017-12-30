Kadın-erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar

Çeçen Kadiri zikirlerinin yeni bir videosu ortaya çıktı... Türkiye’deki tarikatlara ait zikir görüntülerinde kadın erkek birlikte zikir çekmesine kamuoyu alışık değil. Bu görüntülerde ise kadın ve erkek cemaat birlikte zikir çekerken görülüyor.