Kadın ile oynayan kedi sosyal medyada ilgiyle izlendi

Sosyal medyada yayılan bir kedinin görüntüsü ilgiyle izlendi. Siyah bir kedi, kadının elleriyle yaptığı hareketlere cevap vererek patileriyle oyun oynuyor.

Kadın ile el oyunlarını başarıyla yapan kedinin bu görüntüsü çok sayıda kişi tarafından izlendi.