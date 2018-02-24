Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı. Aracını park etmeye çalışan kadın sürücü, frene basmak yerine gaza yüklenince önce dükkana dalıyor.

Panik yapan kadın, aracını geri vitese takarak tekrar gaza basınca bu kez de arkasında bulunan park halindeki araca çarpıyor. Sosyal medyada yayılan o anlar araç kamerasına böyle kaydediliyor.