Kadın sürücü terör estirdi

Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, kadın sürücü yolda oturan çocuğun üzerinden geçti. Çocuk bir süre yerde hareketsiz kaldıktan sonra binadan çıkan kişiler hemen çocuğun yardımına koştu. Terör estiren kadın sürücü çocuğun üzerinden tekrar geçeceği sırada bir kadın çocuğu hemen arabanın altından aldı. Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bir bilgiye ulaşılamazken, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.