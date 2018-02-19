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Kadın sürücü terör estirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 20:53 | Son Güncelleme

Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, kadın sürücü yolda oturan çocuğun üzerinden geçti.

Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, kadın sürücü yolda oturan çocuğun üzerinden geçti. Çocuk bir süre yerde hareketsiz kaldıktan sonra binadan çıkan kişiler hemen çocuğun yardımına koştu. Terör estiren kadın sürücü çocuğun üzerinden tekrar geçeceği sırada bir kadın çocuğu hemen arabanın altından aldı. Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bir bilgiye ulaşılamazken, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Çocuk şoför

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Kusura bakmayın ama kadın sürücü olduğunu nereden anladınız?
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