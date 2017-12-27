Kadın sürücü 'yok artık' dedirtti!

Park yerine dakikalarca park edemeyip, etrafındaki araçlara da çarpan kadın sürücü sosyal medyada gündem oldu. İngiltere'nin Hull bölgesinde amatör kameraya kaydedilen görüntüler pes dedirtti.

Bir kadın yaklaşık 3 dakika boyunca aracını park etmeye çalışıyor ama başaramıyor. Yolun karşı tarafına bir kafede oturan kişiler tarafından çekilen ve Facebook'ta yayınlanan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kadın sürücü defalarca aracını park etmeye çalışıyor ama her denemesinde başarısız oluyor. Kadın park yapmaya çalışırken orada uyarıda bulunanlar da görüntülerde görülüyor. Denemeleri başarısız olan kadın sürücü en sonunda pes edip oradan uzaklaşıyor.

Bu görüntüler sosyal medyanın çok izlenen görüntüleri arasında yerini aldı.