Kadın sürücüyü egzoz dumanına boğdu!

Antalya'da bir ticari araç şoförü kırmızı ışıkta beklerken tartıştığı kadın sürücüye sinirlenip aracından egzoz dumanı saldı. Araçtan inen kadın sürücü ve arkadaşı yol ortasında kalakaldılar. İşte o anlar.
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