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Kadın sürücüyü egzoz dumanına boğdu!

İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2018 08:50 | Son Güncelleme

Kadın sürücüyü egzoz dumanına boğdu!

Antalya'da bir ticari araç şoförü kırmızı ışıkta beklerken tartıştığı kadın sürücüye sinirlenip aracından egzoz dumanı saldı. Araçtan inen kadın sürücü ve arkadaşı yol ortasında kalakaldılar. İşte o anlar.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya egzoz tartışma kadın sürücü

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