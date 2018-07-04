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Kadının başındaki cismi görenler hayrete düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 22:19 | Son Güncelleme

Çin'de bir restoranda kaydedilen görüntülerde, kadının başına saplanan cismi görenler şaşkına uğradı.

Çin'de bir restoranda yaşanan olayda, kadının başına bir cismin saplandığı görülüyor. Sağlık ekiplerine haber veren kişiler, kadını restorandan çıkarıyor. O anlar ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
restoran çin kadın

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