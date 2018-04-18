Kadınların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon böyle çöktü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün evinin balkonunda kadınların düğün sahibine çeşitli eşyalar verdiği görülüyor. Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu ahşap balkon, ağırlığa dayanamayarak yıkılınca vatandaşların çığlık sesleri dikkat çekiyor. Olayda kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.
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