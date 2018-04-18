HABER

Kadınların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon böyle çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2018 21:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir düğün evinin ahşap balkonu, üzerinde bulunan yaklaşık 20 kişinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün evinin balkonunda kadınların düğün sahibine çeşitli eşyalar verdiği görülüyor. Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu ahşap balkon, ağırlığa dayanamayarak yıkılınca vatandaşların çığlık sesleri dikkat çekiyor. Olayda kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.

Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklamasıAK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporuSon dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş ahşap balkon

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocasının metresini önce soydu sonra saçını kesti

Kocasının metresini önce soydu sonra saçını kesti

Bisiklet yandı, ortalık savaş alanına döndü

Bisiklet yandı, ortalık savaş alanına döndü

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Fenomen İsa Sezeroğlu'ndan yeni video geldi

Fenomen İsa Sezeroğlu'ndan yeni video geldi

Aydın'da pitbull dehşeti kamerada!

Aydın'da pitbull dehşeti kamerada!

Kadıköy barlar sokağında çıkan bıçaklı kavga kamerada

Kadıköy barlar sokağında çıkan bıçaklı kavga kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.