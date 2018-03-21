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Kadınların güldüren kaza kritiği kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2018 20:53 | Son Güncelleme

Önce kaza yapıp ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kritik yapan kadınlar görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Kadınların güldüren kritiği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstanbul'da bir kadın sürücü arabasıyla geri geri gitmeye çalışırken park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Ardından kadın sürücü ve arkadaşlarının güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kritik yaptığı anlar ise görenleri güldürdü. Kadınların sosyal medyaya yüklediği kaza kritiği hızla yayılarak büyük ilgili gördü. Görüntülerde, kazanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen kadınlar eğlenceli ve güldüren yorumlar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sosyal medya Kaza

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