Kadınların ölümüne kavgasını ayırmak yerine böyle kaydetti

Otomobili kadının üstüne süren bayan şoför kavganın fitilini ateşliyor. Ne oluyorsa ondan sonra oluyor ve iki kadın sokakta öldüresiye kavga etmeye başlıyor. Kadınların tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları dikkat çekiyor. Çevredekiler ise bu kavgayı ayırmak için hiç bir şey yapmıyor...