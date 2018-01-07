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Kadınların ölümüne kavgasını ayırmak yerine böyle kaydetti

İLGİNÇ HABERLER | 07.01.2018 16:38 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin tam olarak nerede çekildiği bilinmiyor.

Otomobili kadının üstüne süren bayan şoför kavganın fitilini ateşliyor. Ne oluyorsa ondan sonra oluyor ve iki kadın sokakta öldüresiye kavga etmeye başlıyor. Kadınların tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları dikkat çekiyor. Çevredekiler ise bu kavgayı ayırmak için hiç bir şey yapmıyor...

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Anahtar Kelimeler:
kavga sosyal medya kadın

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