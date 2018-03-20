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Kafası bidona sıkışan keçi kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2018 08:40 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Akyazı Beldesi’nde, kafası bidona sıkışan keçi, sahibinin fark etmesi ile son anda kurtarıldı.

Erzincan'da küçükbaş hayvan üreticisi Şeref Akkavak, kafasını bidona sıkışmış bir keçiyi fark edince hemen yardıma koştu. Keçinin bidona sıkışan kafasını kontrollü bir şekilde çıkaran çiftçi Şeref Akkavak, küçük keçi yavrusunu veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Kafası bidona sıkışan keçi yavrusu kendi çabaları ile kurtulmaya çalışmak isterken kendine zarar verdiği ve başından kanlar aktığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
keçi bidon

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