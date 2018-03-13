Kafası bidona sıkışan yavru köpek son anda kurtarıldı

Kars’ta yemek arayan yavru köpek, yol kenarında gördüğü boş bidonunun içerisine kafasını sokunca bir daha çıkaramadı. Tüm çabalarına rağmen kurtulamayan köpek daha sonra başındaki bidonuyla birlikte yol kenarında dolaşmaya başladı. Yol kenarında kafasında bidonla gezen köpeği gören vatandaşlar önce yavru köpeği yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlardan kaçan köpek daha sonra durdu. Kafası bidon içerisinde bir süre bekleyen yavru köpek, daha sonra yanına gelen vatandaşların bidonu çekmesiyle kurtuldu.

Kafasını bidondan kurtaran yavru köpek oradan kaçarak gözlerden kayboldu.