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Kafası bidona sıkışan yavru köpek son anda kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Kars’ta, yiyecek ararken kafasını bidonuna sokan ve bir daha çıkaramayan yavru köpek, kendisini yakalayan vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kars’ta yemek arayan yavru köpek, yol kenarında gördüğü boş bidonunun içerisine kafasını sokunca bir daha çıkaramadı. Tüm çabalarına rağmen kurtulamayan köpek daha sonra başındaki bidonuyla birlikte yol kenarında dolaşmaya başladı. Yol kenarında kafasında bidonla gezen köpeği gören vatandaşlar önce yavru köpeği yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlardan kaçan köpek daha sonra durdu. Kafası bidon içerisinde bir süre bekleyen yavru köpek, daha sonra yanına gelen vatandaşların bidonu çekmesiyle kurtuldu.
Kafasını bidondan kurtaran yavru köpek oradan kaçarak gözlerden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars köpek

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