Kafası bidona sıkışan yavru köpek son anda kurtarıldı

Kars’ta yemek arayan yavru köpek, yol kenarında gördüğü boş bidonunun içerisine kafasını sokunca bir daha çıkaramadı. Tüm çabalarına rağmen kurtulamayan köpek daha sonra başındaki bidonuyla birlikte yol kenarında dolaşmaya başladı. Yol kenarında kafasında bidonla gezen köpeği gören vatandaşlar önce yavru köpeği yakalamaya çalıştı.
Vatandaşlardan kaçan köpek daha sonra durdu. Kafası bidon içerisinde bir süre bekleyen yavru köpek, daha sonra yanına gelen vatandaşların bidonu çekmesiyle kurtuldu.
Kafasını bidondan kurtaran yavru köpek oradan kaçarak gözlerden kayboldu.
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum