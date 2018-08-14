HABER

Kafası kesilmiş yılan pişirilirken canlandı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kafası kesilmiş yılan pişirilirken canlandı, o anlara ait olay görüntü sosyal medyada yayıldı.

Çin'de bir lokantada kafası kesilip pişirilmesi için tavaya atılan yılan canlandı. Müşterileri için yılan çorbası yapan aşçılar yılanın tavada yüzdüğünü görünce gözlerine inanamadılar. Sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda yorum aldı, birçok kullanıcı da tepki gösterdi.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Çamaşır makinesinde giren yılanı itfaiye çıkardıÇamaşır makinesinde giren yılanı itfaiye çıkardı
Asansörde kadına şiddet ülke gündemine oturduAsansörde kadına şiddet ülke gündemine oturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılan Çorba çin

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çamaşır makinesinde giren yılanı itfaiye çıkardı

Çamaşır makinesinde giren yılanı itfaiye çıkardı

Asansörde kadına şiddet ülke gündemine oturdu

Asansörde kadına şiddet ülke gündemine oturdu

Küçük çocuğun görüntüleri rekor kırdı

Küçük çocuğun görüntüleri rekor kırdı

Su içmek için musluğu açan köpek sosyal medyayı salladı

Su içmek için musluğu açan köpek sosyal medyayı salladı

Havalimanında özel jeti iterek çalıştırdılar

Havalimanında özel jeti iterek çalıştırdılar

Çin'deki toprak kayması kamerada

Çin'deki toprak kayması kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.