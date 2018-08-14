Kafası kesilmiş yılan pişirilirken canlandı

Çin'de bir lokantada kafası kesilip pişirilmesi için tavaya atılan yılan canlandı. Müşterileri için yılan çorbası yapan aşçılar yılanın tavada yüzdüğünü görünce gözlerine inanamadılar. Sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda yorum aldı, birçok kullanıcı da tepki gösterdi.

