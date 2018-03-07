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Kafasına basılan sürüngenin tribi kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

Kafasına basılan sürüngenin tribi kahkahaya boğdu

Aynı tabaktan dört farklı türdeki hayvanın yemek yerken dişi sürüngenin yüzüne basıldığındaki verdiği tepki sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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