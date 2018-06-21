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Kafasına yatak tahtası düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Camdan atılan yatak tahtası motosikletlinin kafasına düştü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Çin’de inanılmaz bir olay gerçekleşti. Motosikletli bu adam, başına geleceklerden habersiz yolunda ilerliyordu. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Binadan atılan yatak tahtası motosikletlinin üzerine düştü.

Başına aldığı darbenin etkisiyle aracıyla yere yığılan talihsiz adam ağır yaralanırken, hayrete düşüren kaza anbean kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Yatak

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