Kafasına yatak tahtası düştü

Çin’de inanılmaz bir olay gerçekleşti. Motosikletli bu adam, başına geleceklerden habersiz yolunda ilerliyordu. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Binadan atılan yatak tahtası motosikletlinin üzerine düştü.

Başına aldığı darbenin etkisiyle aracıyla yere yığılan talihsiz adam ağır yaralanırken, hayrete düşüren kaza anbean kameraya yansıdı.

