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Kağıt toplayıcısı kızın yardımına simitçi koştu

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 08:41 | Son Güncelleme

Kağıt toplayıcısı kızın yardımına simitçi koştu.

Kağıt toplayıcısı küçük kızın arabasını düzeltmeye gücü yetmeyince imdadına yoldan geçen simitçi yetişti. İki çocuğun dayanışması gösteren bu görüntü sosyal medyada beğeniyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
kaldırım taşı Simitçi yardım

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