Kahraman adam, tren raylarına düşen adamı böyle kurtardı

Sidney'de gerçekleşen olayda, ayağı tökezleyen bir kişi dengesini kaybederek tren raylarına düştü. Tüm çabasıyla raylardan yukarı çıkmaya çalışsa da başarılı olamayan adamın yardımına ise o sırada istasyona gelen bir vatandaş koştu. Tren gelmeden saniyeler önce raylara düşen adamı çekip çıkaran adamın kahramanlaştığı o anlar...



