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Kahraman adam, tren raylarına düşen adamı böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Sidney'de tren istasyonun yaşanan olayda, dengesini kaybederek düşen adamın yardımına o sırada istasyona gelen başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sidney'de gerçekleşen olayda, ayağı tökezleyen bir kişi dengesini kaybederek tren raylarına düştü. Tüm çabasıyla raylardan yukarı çıkmaya çalışsa da başarılı olamayan adamın yardımına ise o sırada istasyona gelen bir vatandaş koştu. Tren gelmeden saniyeler önce raylara düşen adamı çekip çıkaran adamın kahramanlaştığı o anlar...


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Anahtar Kelimeler:
sidney tren

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