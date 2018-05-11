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Kahraman polis, küçük kızı böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2018 09:36 | Son Güncelleme

Çin'de bir polis memuru, yürüyen merdivenden sarkan küçük kızı böyle kurtardı.

Çin'deki bir AVM'de annesinin unuttuğu küçük kız çocuğu yürüyen merdivenin bandıyla oynarken bir anda dengesini kaybetti. Durumu fark eden polis memuru olaya hemen müdahale ederek kızın zarar görmesine engel oldu.

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