Kahraman polis, küçük kızı böyle kurtardı

Çin'deki bir AVM'de annesinin unuttuğu küçük kız çocuğu yürüyen merdivenin bandıyla oynarken bir anda dengesini kaybetti. Durumu fark eden polis memuru olaya hemen müdahale ederek kızın zarar görmesine engel oldu.
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