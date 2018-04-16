Kalbi duran sincabı hayata böyle döndürdüler.

Kolombiya'da elektrik akımına kapılan sincap, çevredeki vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılarak kurtarıldı. Elektrik direğine tırmanırken akıma kapılan sincabın kalbi durdu.

Çevredeki iyi yürekli insanlar tarafından kalp masajı yapılan sevimli hayvan hayata döndürüldü. O anlar kameraya böyle yansıdı.