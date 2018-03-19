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Kaldırımda akılalmaz kaza!

İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsünün kaldırımda yaptığı kaza güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi.

Kadın motosiklet sürücüsünün yaya kaldırımında yaptığı akılalmaz kaza kameralara böyle yansıdı. Vietnam'da yaşanan olayda kazazedeler hafif yaraladı.

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