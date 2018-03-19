Kaldırımda akılalmaz kaza!

Kadın motosiklet sürücüsünün yaya kaldırımında yaptığı akılalmaz kaza kameralara böyle yansıdı. Vietnam'da yaşanan olayda kazazedeler hafif yaraladı.
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