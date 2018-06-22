HABER

Kalp masajı yaparak serçeyi hayata döndüren polis

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2018 09:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Tut ilçesinde yerde hareketsiz şekilde yatan kuş, polis memurunun yaptığı kalp mesajı sayesinde hayata döndü.

Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yerde hareketsiz olarak yatan kuşu fark eden polis memuru, kuşu önce eline alarak biraz inceledi. Kuşun yarasının olup olmadığını kontrol eden polis memuru daha sonra işaret parmağıyla kalp masajı yapmaya başladı.

Polis memurunun yaptığı kalp masajı sonrasında kuş kendine geldi. Bir süre daha polis memurunun elinde kalan kuş, kendine tamamen geldikten sonra uçarak bir ağacın dalına kondu. Polis memurunun yapmış olduğu kalp masajı ise cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi. (İHA)

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Cezaya sinirlendi, aracını polisin üzerine sürdüCezaya sinirlendi, aracını polisin üzerine sürdü
Rus şarkıcı, Türk bayrağı ve darbukayla Moskova sokaklarını gezdiRus şarkıcı, Türk bayrağı ve darbukayla Moskova sokaklarını gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serçe kalp masajı

En Çok Okunan Haberler

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Diğer Haberler
İstanbul’da tek teker terörü kamerada

İstanbul’da tek teker terörü kamerada

Cezaya sinirlendi, aracını polisin üzerine sürdü

Cezaya sinirlendi, aracını polisin üzerine sürdü

Rus şarkıcı, Türk bayrağı ve darbukayla Moskova sokaklarını gezdi

Rus şarkıcı, Türk bayrağı ve darbukayla Moskova sokaklarını gezdi

Çanakkale'de sel araçları yuttu

Çanakkale'de sel araçları yuttu

Adeta ölüme meydan okudu

Adeta ölüme meydan okudu

Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar

Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.