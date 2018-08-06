HABER

Kambur balinanın havada muhteşem şovu

İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

ABD’nin Kalifornia eyaletinde kambur balinanın muhteşem atlayışı izleyiciler arasında hayranlık uyandırdı.

ABD’nin Kalifornia eyaleti açıklarında bir gezi teknesinde çekildiği düşünülen video teknedeki insanların tanık olduğu muhteşem görüntüleri aktarıyor. Büyük kambur balina içi yolcu dolu tekneyi fark edip yakınlarına geliyor. Kambur balina tekne yakınlarında sudan çıkarak büyük atlayış gerçekleştiriyor. Atlayışını gerçekleştirirken kendi etrafında dönen balina yolcular arasında büyük hayranlık uyandırıyor.

Sosyal medyada yayınlanan video büyük bir beğeni topladı. Yetişkin bir balinanın ağırlığı yaklaşık 36 bin kilogram veya 35 metrik tondur.

PARTNERGöbek alarmı!Göbek alarmı!
Sen ne güzel bir çocuksun!Sen ne güzel bir çocuksun!
Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polisBoğulan çocuğu kurtaran kahraman polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD kambur balina kalifornia

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaşık ve yongalar üzerine resimler yapan sokak sanatçısı çocuk büyüledi

Kaşık ve yongalar üzerine resimler yapan sokak sanatçısı çocuk büyüledi

Sen ne güzel bir çocuksun!

Sen ne güzel bir çocuksun!

Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polis

Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polis

Vinç, gişeleri yerle bir etti

Vinç, gişeleri yerle bir etti

Bisikletlinin E-5 karayolundaki akılalmaz yolculuğu kamerada

Bisikletlinin E-5 karayolundaki akılalmaz yolculuğu kamerada

Yolcu otobüsündeki kavga kameralara yansıdı

Yolcu otobüsündeki kavga kameralara yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.