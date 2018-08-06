Kambur balinanın havada muhteşem şovu

ABD’nin Kalifornia eyaleti açıklarında bir gezi teknesinde çekildiği düşünülen video teknedeki insanların tanık olduğu muhteşem görüntüleri aktarıyor. Büyük kambur balina içi yolcu dolu tekneyi fark edip yakınlarına geliyor. Kambur balina tekne yakınlarında sudan çıkarak büyük atlayış gerçekleştiriyor. Atlayışını gerçekleştirirken kendi etrafında dönen balina yolcular arasında büyük hayranlık uyandırıyor.

Sosyal medyada yayınlanan video büyük bir beğeni topladı. Yetişkin bir balinanın ağırlığı yaklaşık 36 bin kilogram veya 35 metrik tondur.



