Kamera çalan sincap!

Sincapla kameraya poz veren adam beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yabancı cismi fark eden sincap, sadece çalmakla kalmadı, kamerayla birlikte ortadan kaybolmaya çalıştı.

Ağaca kamerayla çıkan sincabın bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı.