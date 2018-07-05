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Kamyon şoförünün akılalmaz kazası kamerada!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Kamyonla viraja hızlı giren şoför inanılmaz bir kaza yaptı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Çin'de aracının üzerinde taşıdığı iş makinesiyle viraja hızlı giren kamyon şoförü inanılmaz bir kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
İnanılmaz kaza kamerada!İnanılmaz kaza kamerada!
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Anahtar Kelimeler:
çin kamyon Kaza

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