Kamyon tepesinde tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul'da kentin 2 farklı noktasında karayolu üzerinde vatandaşların cep telefonu ile çekilen görüntüler, izleyenlere bu kadarına da pes dedirtti. Görüntüde kamyonetin arkasındaki demire tutunarak akan trafiğe aldırmadan ayakta seyahat eden adam görülüyor.

Kendi canının yanı sıra olası bir kazada diğer sürücülerinin de canını tehlikeye sokan adamın, umursamaz tavırları dikkat çekiyor. (İHA)