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Kamyonet kasasında köpeğin tehlikeli yolculuğu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.02.2018 12:33 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kamyonet kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çoban köpeğinin görüntüsü kameralara yansıdı.

Çanakkale - Bursa karayolu üzerinde kamyonetin kasasında yolculuk eden köpeği gören diğer araç sürücüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kamyonet trafikte hızla ilerlerken üzerindeki köpeğin virajlarda ayakta durmayı başarması ve yolculuk sırasında etrafı izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bu anları İstanbul'a yolculuk yapan bir vatandaş saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale köpek kamyonet yolculuk

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