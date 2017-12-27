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Kamyonete yüklediği kapı kafasında kırıldı

İLGİNÇ HABERLER | 27.12.2017 11:43 | Son Güncelleme 4 saat önce

Sivas'ta yaşanan olayda, PVC ustasının kamyonete yüklediği kapı kafasına düşerek yaralanmasına ve baygınlık geçirmesine neden oldu.

Sivas’ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen ilginç kazada güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, PVC ustası Muhammer Kaya, PVC kapıyı montajı yapılacak binaya götürmek üzere kamyonetine yükledi. Kamyonetin kasasından indiğinde, kapı rüzgarın etkisi ile devrilerek Kaya’nın üzerine düştü. Kafasından darbe alan Kaya, olduğu yere yığılarak bayıldı. Kaya arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kafasına iki dikiş atılan Kaya kazayı ucuz atlattı.

“DİKKATSİZLİĞİM NEDEN OLDU”

Başından geçen olayı anlatan Kaya, “ Kapıyı araca yüklerken, hava rüzgarlıydı. Araca yüklediğim kapının düşmesinden endişelendiğim için tekrar araca çıkarak kapıyı düzelttim. Diğer kasaları yüklemek için araçtan indim. Araçtan indiğim sırada çevremdeki insanlar kapının düştüğünü gördü. Bana seslendiler. O sıra da kapı kasa üzerime düştü. Düştükten sonra bayılmışım. Gerisini hatırlamıyorum. Şu anda da gayet iyiyim. Hastaneye gittim acile kaldırmışlar. Kafam iki dikiş attılar. Yani bir anda dikkatsizliğimden dolayı olan bir şey. Şuan gayet iyiyim.” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kapı pvc

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İş güvenliği yok.
sahiden söylencek laf yok bile bile kapıyı kafasına düşürmüş
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