Kamyonetteki eşyaların üzerinde tehlikeli yolculuk

Seyhan ilçesindeki Saydam Caddesi'nde bir kamyonetin kasasına gelişi güzel şekilde dizilmiş yüklerin üzerinde yolculuk yapan bir vatandaş, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yük sınırını aşan kamyonet sürücüsü trafiği tehlikeye atarken eşyaların üzerinde oturan kişi de canını hiçe saydı. Kamyonet sürücüsü duruma aldırış etmeden yolcuğuna devam etti. (İHA)
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