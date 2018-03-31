HABER

Kamyonetteki eşyaların üzerinde tehlikeli yolculuk

İLGİNÇ HABERLER  | 31.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Adana’da kamyonetin kasasındaki eşyaların tepesinde yolculuk yaparak canını hiçe sayan bir kişi, çevredekileri şaşkına çevirdi.

Seyhan ilçesindeki Saydam Caddesi'nde bir kamyonetin kasasına gelişi güzel şekilde dizilmiş yüklerin üzerinde yolculuk yapan bir vatandaş, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yük sınırını aşan kamyonet sürücüsü trafiği tehlikeye atarken eşyaların üzerinde oturan kişi de canını hiçe saydı. Kamyonet sürücüsü duruma aldırış etmeden yolcuğuna devam etti. (İHA)

Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktıTürkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı
Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kamyonet Yük

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meraklı çocuk hayatının şokunu yaşadı

Meraklı çocuk hayatının şokunu yaşadı

Restoran bir anda patladı, parçalar duraktaki kadına fırladı

Restoran bir anda patladı, parçalar duraktaki kadına fırladı

Öğrencilerden "Tek Vatan" kareografisi

Öğrencilerden "Tek Vatan" kareografisi

Diriliş Ertuğrul'u izlerken çıldırdı

Diriliş Ertuğrul'u izlerken çıldırdı

Öğrencilerden ay-yıldız figürlü komando yemini

Öğrencilerden ay-yıldız figürlü komando yemini

Keyifle izlerken bir anda dehşeti yaşadı

Keyifle izlerken bir anda dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.