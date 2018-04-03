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Kamyonu boşaltırken dehşeti yaşadı!

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Kamyonu boşaltırken dehşeti yaşadı!

Çin'de damperli kamyonda bulunan yükü yamacın yüksek bir noktasında boşaltmak isteyen şoför, beklemediği sonla karşılaştı. Yükün ağırlık dengesi kamyonun arka tarafında birikince, kamyıon metrelerce yüksekten yuvarlandı.

Amatör kameraya kaydedilen bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

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çin demetevgar

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