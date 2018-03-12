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Kamyonun ağırlığına dayanamayan köprü çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kamyonun ağırlığına dayanamayan köprü çöktü.

Hindistan'da içi yük dolu bir kamyon, geçtiği yolun bir anda çökmesiyle devrildi. Yayaların da bulunduğu yolda faciadan dönüldü. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kamyon köprü

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