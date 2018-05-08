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Kamyonun dorsesi elektrik teline takılınca...

İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

Kum dolu iş makinesinin yükünü boşaltan operatör, elektrik tellerini hesaba katmayınca facianın eşiğinden dönüldü.

Toprak dolu iş makinesinin yükünü boşaltan operatör, elektrik tellerini hesaba katmayınca olanlar oldu! İş makinesinin dorsesindeki topraklar boşaltılırken dorse elektrik tellerine değince yaşanan korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon dorse elektrik teli

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