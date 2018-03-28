Kan donduran görüntüler! 22 insanı yiyen kaplan böyle yakalandı

Kaplanın en son yaptığı saldırı sonrası teyakkuza geçen köylüler uzun uğraşlar sonucu kaplanı yakalayarak öldürdü. Vahşi hayvanın görülmesiyle birlikte korkudan ağaçlara çıkan insanlar ve kaplanın en son saldırısında öldürdüğü kişiler böyle görüntülendi.