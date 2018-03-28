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Kan donduran görüntüler! 22 insanı yiyen kaplan böyle yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 18:47 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Lakhimpur Kheri bölgesinde bir yılda 22 kişiyi öldüren kaplan köylüler tarafından yakalanarak öldürüldü.

Kaplanın en son yaptığı saldırı sonrası teyakkuza geçen köylüler uzun uğraşlar sonucu kaplanı yakalayarak öldürdü. Vahşi hayvanın görülmesiyle birlikte korkudan ağaçlara çıkan insanlar ve kaplanın en son saldırısında öldürdüğü kişiler böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaplan Lakhimpur Kheri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayvanın işi bu onun bölgesine girdinmi iş sakat.
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