Kan donduran kaza! Kadın metrelerce uçtu

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce havaya uçtu. Feci kazanın adresi Peru. Görüntülerde Hızla giden otomobil kontrolden çıkarak karşı yola fırlıyor ve kaldırımda yürüyen kadına çarpıyor. Otomobilden kaçmak için hamle yapan kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor. Feci kaza kameraya böyle yansıyor.