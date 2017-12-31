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Kan donduran kaza! Kadın metrelerce uçtu

İLGİNÇ HABERLER | 31.12.2017 10:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce havaya uçtu. Feci kazanın adresi Peru. Görüntülerde Hızla giden otomobil kontrolden çıkarak karşı yola fırlıyor ve kaldırımda yürüyen kadına çarpıyor. Otomobilden kaçmak için hamle yapan kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor. Feci kaza kameraya böyle yansıyor.

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Kaza Peru kadın

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