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Kan donduran kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya, havada takla atıp karşı şeride geçerek seyir halindeki aracın altında kaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına karşı duyarlılığın arttırılması için yurt genelinde meydana gelen kazaların MOBESE görüntüleri derlenerek resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Bu görüntüler arasında en çok dikkat çekeni Sivas’ta meydana gelen bir kaza oldu. Kazada; Atatürk Caddesi’nde yaya geçidini kullanmayıp koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarpıyor. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan kişi, havada takla atarak karşı şeride geçen kişi seyir halindeki otomobilin altında kaldı. Kazada yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Sivas Kaza

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