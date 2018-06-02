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Kanalizasyona düşen yavrularını bekleyen ördeğin yardımına polisler koştu

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Kanalizasyona düşen yavrularını çaresizce bekleyen ördeğin yardımına, durumu fark eden polisler koştu. Kurtarma operasyonunda yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.

ABD'nin Chicago kentinde yaşanan olayda iki polis memuru kanalizasyon kapağının etrafından bekleyen anne ördeği fark ediyor. Durumu fark eden memurlar, uzun uğraşlar sonucu kanaliasyon kapağının içine düşen yavru ördekleri kurtarıyor.

Kurtarılan yavru ördekler hemen büyük ördeğin peşinden giderken yaşanan bu kurtarma operasyonu polis aracından bulunan kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago polis ördek kurtarma

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