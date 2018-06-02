Kanalizasyona düşen yavrularını bekleyen ördeğin yardımına polisler koştu

ABD'nin Chicago kentinde yaşanan olayda iki polis memuru kanalizasyon kapağının etrafından bekleyen anne ördeği fark ediyor. Durumu fark eden memurlar, uzun uğraşlar sonucu kanaliasyon kapağının içine düşen yavru ördekleri kurtarıyor.
Kurtarılan yavru ördekler hemen büyük ördeğin peşinden giderken yaşanan bu kurtarma operasyonu polis aracından bulunan kameraya yansıdı.
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