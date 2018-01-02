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Kangallar, domuzu böyle parçaladı

İLGİNÇ HABERLER | 02.01.2018 11:55 | Son Güncelleme 5 saat önce

Sivas’ta kangal ırkı koruma köpeklerinin yerleşim yerine dadanan domuzu etkisiz hale getirmeleri cep telefonu ile kaydedildi.

Son günlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarda kullanılmaya başlanılan ve ilerleyen günlerde gümrük kapılarında kullanılmaya başlayacak olan Sivas Kangal ırkı koruma köpekleri gündemde. Koruma konusunda dünyanın en etkin ırkı olarak kabul edilen kangallar geçtiğimiz gün Sivas’ta, yerleşim yerine dadanan bir domuzu parçaladı.

Geçtiğimiz gün Sivas’ın Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, aç kalan bir domuz yerleşim yerlerine dadandı. İsmail Aydemir’a ait kangal köpekleri domuzu yakalayarak etkisiz hale getirdi. Aydemir kangalların domuz avını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Kangal köpekleri koyun, keçi sürülerini ve yerleşim yerlerini domuz ile kurt saldırılarından koruyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
domuz Sivas Kangal

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