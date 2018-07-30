Kangurunun kendini mehdi olarak tanıtan Tuncer Çiftçi'yle imtihanı

Kadın müritlerini şelaleye sokmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan, dua ile kanseri tedavi ettiğini ileri süren ve radyo programlarıyla para toplayan sahte mehdi Tuncer Çiftçi'nin hayvanat bahçesinde bir kanguru ileyer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kangurunun karşısına geçerek onu rahatsız eden, kanguruyu sinirlendirmek için garip hareketler sergileyen Tuncer Çiftçi'nin bu görüntülerine sosyal medyadan da çok sayıda tepki geldi. Kanguruyu sinirlendirmek için büyük çaba harcadığı videosu hayvanseverleri çileden çıkarırken doğal ortamından koparılan hayvanın sakinliğini koruması ise yüzlerce twit’e konu oldu.