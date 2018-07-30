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Kangurunun kendini mehdi olarak tanıtan Tuncer Çiftçi'yle imtihanı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde şelale önünde görüntüleri çıkan, kendini 'mehdi' olarak tanıtan Tuncer Çiftçi isimli şahsın yeni videosu ortaya çıktı. Bu videoda hayvanat bahçesinde bulunan kanguruyu rahatsız eden, onu fiziksel olarak rahatsız eden Tuncer Çiftçi'ye tepki yağdı.

Kadın müritlerini şelaleye sokmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan, dua ile kanseri tedavi ettiğini ileri süren ve radyo programlarıyla para toplayan sahte mehdi Tuncer Çiftçi'nin hayvanat bahçesinde bir kanguru ileyer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kangurunun karşısına geçerek onu rahatsız eden, kanguruyu sinirlendirmek için garip hareketler sergileyen Tuncer Çiftçi'nin bu görüntülerine sosyal medyadan da çok sayıda tepki geldi. Kanguruyu sinirlendirmek için büyük çaba harcadığı videosu hayvanseverleri çileden çıkarırken doğal ortamından koparılan hayvanın sakinliğini koruması ise yüzlerce twit’e konu oldu.

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!
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Anahtar Kelimeler:
sahte mehdi tuncer çiftçi Kanguru

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