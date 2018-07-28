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'Kanlı Ay' İstanbul'da nefes kesti

İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Dünya'nın Ay'ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, İstanbul'da böyle izlendi.

Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görüldü. Ortaköy Sahili'nde toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kanlı Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örttü ve 'tam tutulma' gerçekleşti.

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Kanlı Ay Tutulması istanbul kanlı ay kanlı ay istanbul dünya Mars Ay

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