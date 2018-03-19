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Kanseri yenip okula dönen gence muhteşem karşılama

İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

Jackson Lilly isimli genç, savaştığı lenfoma kanserini yendikten sonra okula geri döndü.

Jackson Lilly isimli bu genç, 1 yıl kadar savaştığı lenfoma kanserini yendikten sonra okula geri döndü. Okul arkadaşları tarafından muhteşem bir şekilde karşılanan Jackson'ın o anları izleyenleri duygulandırıyor...

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Anahtar Kelimeler:
jackson lilly lenfoma kanseri

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