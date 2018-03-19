Kanseri yenip okula dönen gence muhteşem karşılama

Jackson Lilly isimli bu genç, 1 yıl kadar savaştığı lenfoma kanserini yendikten sonra okula geri döndü. Okul arkadaşları tarafından muhteşem bir şekilde karşılanan Jackson'ın o anları izleyenleri duygulandırıyor...
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