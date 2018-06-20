HABER

Kanyondan atlayan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde devam eden base jump atlayışlarındaki sporcular, 500 metre yükseklikten aşağıya doğru düştükleri esnada taş, kağıt, makas oynayarak, paraşütlerini açtılar.

12 ülkeden 19 sporcu, yaklaşık 500 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakırkenki görüntüleri, üzerlerindeki kask kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Atlayışlar, sporculardan çok izleyenleri heyecanlandırdı.

500 metre yüksekliğindeki kanyondan kendini aşağı bırakan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Atlayışı izlemeye gelenler, sporcuların cesaretlerine hayran kaldı. Kanyonun iki yakasına gerilen halat üzerinde kanyonun ortasına kadar gelen sporcular kendilerini kanyonun derinliklerine bıraktı. Kanyonun zeminine yaklaşık 100 ila 75 metre kala paraşütlerini açan sporcular, bu zor atlayışı gerçekleştirirken izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi. Yapılan atlayışlar Taşyol'dan yerli ve yabancı turistler tarafından net bir şekilde izlendi.
İtalya’lı sporcu Marco Milanese, Türkiye’ye 3 defa geldiğini belirterek, Türk insanlarının çok arkadaş canlısı olduklarını kaydetti.

Kemaliye de ki uçurumların akıl almaz derecede güzel olduğunu aktaran Milanese, Kemaliye’nin birçok sporun aynı anda yapılabileceği cennet niteliğinde bir yer olduğunu söyledi.
Diğer sporcular ise Kemaliye’nin muhteşem bir manzarası olduğunu dile getirdiler.

Atlayışlar sırasında bazı sporcular belirlenen iniş noktasına inemeyince Fırat nehrine iniş yapmak zorunda kaldı. Olay yerinde hazır bulunan bot, suya düşen sporculara müdahale etti.

PARTNERDakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...Dakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...
Yılanların dansı böyle görüntülendiYılanların dansı böyle görüntülendi
Demir kapıya sıkışan kedi böyle kurtarıldıDemir kapıya sıkışan kedi böyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan base jump Kanyon

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yılanların dansı böyle görüntülendi

Yılanların dansı böyle görüntülendi

Demir kapıya sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Demir kapıya sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı

Japonya hem maçı hem gönülleri kazandı

Bir Anda Elektrik Akımına Kapıldı

Bir Anda Elektrik Akımına Kapıldı

Annesinin tabutu altında can verdi

Annesinin tabutu altında can verdi

Dikkatli yolcular otobüs şoförü bayıldıktan sonra ciddi kazayı önledi

Dikkatli yolcular otobüs şoförü bayıldıktan sonra ciddi kazayı önledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.