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Kapağı açık kalan kamyon bir kişiyi hastanelik etti

İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

Kapağı açık kalan kamyon bir kişiyi hastanelik etti.

Çin'de yol kenarında duran yaşlı adama, kamyonun açık kalan kağaı çarptı. Adam bir anda yere yığılırken etrafta bulunanlar olayın şokunu yaşadı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü dururken yaşanan bu olayın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Adamın hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

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