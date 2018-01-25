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Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin! İşte nedeni...

İLGİNÇ HABERLER | 25.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, evimizin dış kapı kilidinin kaç kez kilitlendiğinin önemi anlatılıyor. Ersin adlı çilingir, kapının 3 kez kilitlendiğinde kilidin boyu uzadığı için hırsızların levye ile onu kolayca kırabildiğine dikkat çekti. Çilingir ayrıca, en güvenli yöntemin 2 kez kilitlemek olduğunu söyledi.

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Kapı Kilit çilingir sosyal medya

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