Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin! İşte nedeni...

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, evimizin dış kapı kilidinin kaç kez kilitlendiğinin önemi anlatılıyor. Ersin adlı çilingir, kapının 3 kez kilitlendiğinde kilidin boyu uzadığı için hırsızların levye ile onu kolayca kırabildiğine dikkat çekti. Çilingir ayrıca, en güvenli yöntemin 2 kez kilitlemek olduğunu söyledi.