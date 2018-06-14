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Kapıyı kapatamayan adamın dramı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kapıyı bir türlü kapatamayan adamın dramı...

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Bir kapıyı kapatmaya çalışan adam bunu bir türlü başaramayınca ortaya bu görüntüler çıktı. İşte nerede çekildiği bilinmeyen sosyal medyada yayılan o video.

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Kapı viral

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