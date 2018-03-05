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Kaplana ayının nefes kesen kavgası

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Kaplana ayının nefes kesen kavgası.

Hindistan'da safariye çıkan turistler ayının kaplanla kapışmasını kameraya kaydetti. Kaplan, su içmek için nehir kenarına gelen dişi ayı ile yavrusuna saldırdı. Yavrusunu koruyan ayı, kaplanın saldırılarına karşılık vermek zorunda kaldı.

Kaplan, kuvvet üstünlüğünden yararlanarak ayıyı yere yıktı ve boğmaya başladı. Buna rağmen ayı kurtulmaya başardı. Her iki hayvan yaralandı ama hayatta kaldı. Yavru ayı ise hiçbir zarar görmeden kaçabildi. İşte o görüntüler.

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Anahtar Kelimeler:
ayı kaplan kavga

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vayyy ayi hellal olsun
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