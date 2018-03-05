Kaplana ayının nefes kesen kavgası.

Hindistan'da safariye çıkan turistler ayının kaplanla kapışmasını kameraya kaydetti. Kaplan, su içmek için nehir kenarına gelen dişi ayı ile yavrusuna saldırdı. Yavrusunu koruyan ayı, kaplanın saldırılarına karşılık vermek zorunda kaldı.

Kaplan, kuvvet üstünlüğünden yararlanarak ayıyı yere yıktı ve boğmaya başladı. Buna rağmen ayı kurtulmaya başardı. Her iki hayvan yaralandı ama hayatta kaldı. Yavru ayı ise hiçbir zarar görmeden kaçabildi. İşte o görüntüler.