Kaplanların ölümcül kavgası kamerada

Hindistan'ın Racastan eyaletinde bir doğal yaşam parkında kaydedilen bu görüntüler izleyenleri heyecanlandırıyor. Parkta karşı karşıya gelen dişi ve erkek kaplan kıyasıya bir kavgaya tutuşuyor. Kavganın kaybedeni dişi kaplan daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.

