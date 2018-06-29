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Kaplanların ölümcül kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

Hindistan'da kaplanların ölümcül kavgası kamerada.

Hindistan'ın Racastan eyaletinde bir doğal yaşam parkında kaydedilen bu görüntüler izleyenleri heyecanlandırıyor. Parkta karşı karşıya gelen dişi ve erkek kaplan kıyasıya bir kavgaya tutuşuyor. Kavganın kaybedeni dişi kaplan daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaplan kavga Hindistan

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